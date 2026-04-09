Un camión de alto tonelaje quedó atrapado tras el hundimiento de losetas en la calle Barrón, en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra, generando momentos de tensión entre sus ocupantes y vecinos de la zona.

De acuerdo con imágenes registradas en el lugar, el vehículo avanzaba con normalidad hasta que, al detenerse, sus ocupantes abrieron las puertas para descender. Fue en ese instante cuando las llantas traseras cedieron repentinamente debido al colapso de la capa asfáltica, provocando que el camión quede parcialmente hundido.

La situación generó temor entre los ocupantes, quienes descendieron rápidamente del motorizado para evitar mayores riesgos, mientras la parte trasera del vehículo quedó atrapada en el boquete.

Sin embargo, este no sería un hecho aislado. Otro vehículo, que presta servicio de taxi, también cayó en el mismo hueco, evidenciando el peligro latente en esta vía céntrica.

Este jueves se constató que el área afectada fue acordonada y señalizada por la empresa de agua y alcantarillado. No obstante, vecinos denuncian que el problema aún no ha sido solucionado de manera definitiva.

“Estamos muy preocupados, porque va a seguir lloviendo y puede pasar un vehículo o una moto. No va a faltar que alguien caiga en el hueco”, manifestó un vecino del sector.

El incidente dejó al menos dos vehículos afectados.

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