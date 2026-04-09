Se levanta el bloqueo en Yapacaní y se reanudan viajes hacia el occidente del país

El bloqueo instalado en el municipio de Yapacaní fue levantado este jueves tras un acuerdo alcanzado entre los vecinos movilizados y autoridades del Gobierno central y municipal, lo que permitió la reanudación de los viajes hacia el occidente del país.

La medida ingresó en un cuarto intermedio que se extenderá hasta el próximo 16 de abril, fecha en la que se prevé la firma de un convenio clave para atender parte de las demandas.

El entendimiento contempla la suscripción de un acuerdo con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que permitirá viabilizar un préstamo destinado a la ejecución de un proyecto de pavimentación rígida en el Distrito 2. La obra, valuada en Bs 5 millones, busca mejorar los accesos a unidades educativas y beneficiar a nueve barrios de la zona.

La protesta había sido impulsada por vecinos del Distrito 2, quienes exigían el cumplimiento de un pliego petitorio compuesto por cinco puntos principales. Entre sus reclamos también figura el resarcimiento por daños a vehículos, que atribuyen a la presunta mala calidad del combustible, así como la provisión de 1.200 metros cúbicos de ripio chancado, cuya responsabilidad señalan recae en la Gobernación.

Asimismo, los movilizados demandan la canalización del río Yapacaní y la construcción de defensivos para prevenir desbordes, además del recarpeteado del tramo carretero entre el puente Ichilo y Montero, obra que corresponde a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Otro de los pedidos es el retorno de la oficina de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) al municipio, con el fin de mejorar la atención y el control en la distribución de combustibles.

Mientras tanto, se prevé que en los próximos días se instalen mesas de trabajo con representantes de la ANH, la ABC y la Gobernación para avanzar en la atención de las demás demandas. Los vecinos advirtieron que, en caso de incumplimiento, no descartan retomar las medidas de presión una vez concluido el plazo establecido.

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