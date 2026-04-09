Ingreso gratis a Tiwanaku para niños: fechas, requisitos y todo lo que debes saber

Por el Día del Niño y la Niña en Bolivia, el acceso al sitio arqueológico de Tiwanaku será gratuito durante una semana para menores de 12 años, con el objetivo de acercarlos a la historia y cultura del país.
09/04/2026 9:39
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Una oportunidad única para aprender y disfrutar. Con motivo del Día del Niño y la Niña en Bolivia, el ingreso al sitio arqueológico de Tiwanaku será gratuito para niñas y niños menores de 12 años.
La medida fue anunciada por el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT), que habilitó este beneficio del 9 al 15 de abril.
¿Quiénes pueden ingresar gratis?
Niñas y niños bolivianos
Menores de 12 años
¿Qué requisitos deben cumplir?
El acceso es sencillo, pero se deben cumplir algunas condiciones:
Presentar cédula de identidad vigente
En caso de grupos o delegaciones escolares:
Presentar una nómina de estudiantes
Adjuntar fotocopias de las cédulas de identidad
¿Cuál es el objetivo?
La iniciativa busca que los más pequeños:
Conozcan la historia del país
Se conecten con las culturas ancestrales
Vivan la experiencia del patrimonio boliviano
Desde el CIAAAT destacaron que la actividad invita a que los niños y niñas “vivan la magia de Tiwanaku y descubran sus misterios”, reforzando el valor de las raíces culturales.
Un patrimonio de valor mundial
El complejo arqueológico de Tiwanaku es considerado uno de los centros más importantes de la cultura prehispánica en Sudamérica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por su valor histórico, arquitectónico y simbólico.
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