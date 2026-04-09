Ingreso gratis a Tiwanaku para niños: fechas, requisitos y todo lo que debes saber

Una oportunidad única para aprender y disfrutar. Con motivo del Día del Niño y la Niña en Bolivia, el ingreso al sitio arqueológico de Tiwanaku será gratuito para niñas y niños menores de 12 años.

La medida fue anunciada por el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT), que habilitó este beneficio del 9 al 15 de abril.

¿Quiénes pueden ingresar gratis?

Niñas y niños bolivianos

Menores de 12 años

¿Qué requisitos deben cumplir?

El acceso es sencillo, pero se deben cumplir algunas condiciones:

Presentar cédula de identidad vigente

En caso de grupos o delegaciones escolares: Presentar una nómina de estudiantes Adjuntar fotocopias de las cédulas de identidad



¿Cuál es el objetivo?

La iniciativa busca que los más pequeños:

Conozcan la historia del país

Se conecten con las culturas ancestrales

Vivan la experiencia del patrimonio boliviano

Desde el CIAAAT destacaron que la actividad invita a que los niños y niñas “vivan la magia de Tiwanaku y descubran sus misterios”, reforzando el valor de las raíces culturales.

Un patrimonio de valor mundial

El complejo arqueológico de Tiwanaku es considerado uno de los centros más importantes de la cultura prehispánica en Sudamérica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por su valor histórico, arquitectónico y simbólico.

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