Para finalizar la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces, el escenario recibió a Talison Moraes, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, quien tuvo a su cargo el cierre de la gala con una propuesta distinta.

Talison interpretó el tema “Hasta el amanecer” de Nicky Jam, apostando por una versión en género afrobeat que le dio un giro fresco y tropical a la canción, buscando destacar tanto en lo vocal como en lo escénico.

La presentación fue bien recibida por el jurado, que coincidió en resaltar aspectos positivos del desempeño del participante.

Marco Veizaga destacó la puesta en escena y señaló que el artista parece haber encontrado un rumbo claro dentro de la competencia. “Nos estás acostumbrando a aventuras sónicas… siento que encontraron el camino para ti. Me encanta la solvencia visual y vocal, queda seguir avanzando y sorprendiendo”, expresó.

En la misma línea, Diego Ríos consideró que la propuesta sigue una dirección correcta, valorando la interpretación en un estilo más tropical y romántico.

Talison Moraes cierra la gala con fuerza y se lleva uno de los puntajes más altos

Por su parte, Alenir Echeverría reconoció la propuesta artística y la versatilidad del participante, aunque observó algunos detalles técnicos relacionados con la respiración y la vocalización, recomendando seguir trabajando en esos aspectos para mejorar el rendimiento.

Finalmente, Tito Larenti también hizo énfasis en la respiración, señalando que los desplazamientos en escena influyen en el desempeño vocal, aunque destacó que la presentación fue coherente con la propuesta artística planteada.

Tras las evaluaciones, Talison Moraes obtuvo un puntaje parcial de 6.0, una de las calificaciones más altas de la noche.

En el cierre, Jesús Oliva agradeció las devoluciones del jurado y, junto al participante, resaltó que el principal desafío ahora es continuar evolucionando dentro de la competencia.

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