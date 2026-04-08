Padres podrían enfrentar sanciones por el bullying de sus hijos: ¿dónde se aplica esta norma?

La provincia de Salta dio un paso firme en la lucha contra el acoso escolar. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que establece sanciones para los padres de alumnos involucrados en casos de bullying, en un intento por frenar una problemática que preocupa cada vez más.

La medida modifica el Código Contravencional y establece que los adultos responsables podrán recibir multas económicas, realizar tareas comunitarias o incluso enfrentar hasta 30 días de arresto si no colaboran para resolver los conflictos.

Una ley que apunta a la responsabilidad familiar

Lejos de buscar castigos automáticos, la iniciativa pone el foco en el compromiso de los padres. La diputada Socorro Villamayor aclaró que el objetivo no es aplicar prisión de forma directa, sino garantizar que las familias intervengan cuando se detectan situaciones de acoso.

En ese sentido, la norma obliga a los tutores a presentarse ante un juez cuando exista una denuncia o notificación escolar, y a cumplir con las medidas que se dispongan.

Qué sanciones contempla

El nuevo marco legal establece distintas instancias, según el nivel de colaboración de los adultos:

Multas económicas

Tareas comunitarias

Asistencia a tratamientos psicológicos

Arresto (como última instancia)

El arresto podrá evitarse si el responsable demuestra voluntad de acompañar y corregir la conducta del menor.

Un contexto que encendió el debate

La reforma surge en medio de una creciente preocupación por la violencia escolar en Argentina. Casos recientes, como el ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente armado mató a un compañero, intensificaron el debate sobre la responsabilidad de los adultos y la necesidad de actuar antes de que los conflictos escalen.

Este hecho puso en evidencia la complejidad del bullying, que muchas veces involucra tanto a víctimas como a agresores en contextos familiares y sociales delicados.

Expectativa y polémica

La iniciativa, impulsada originalmente por Bettina Navarro, fue aprobada con modificaciones y ahora espera su promulgación por parte del Ejecutivo provincial.

Mientras algunos sectores valoran la medida como un paso necesario para involucrar a las familias, otros advierten sobre los límites de sancionar a los padres por conductas de sus hijos.

Un cambio de enfoque

La nueva normativa busca algo más profundo que castigar: instalar la idea de que el bullying no es solo un problema escolar, sino también social y familiar.

El desafío ahora será su aplicación. En juego no solo está la efectividad de la ley, sino la posibilidad de generar entornos más seguros para niños y adolescentes.

Mira la programación en Red Uno Play