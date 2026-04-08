Qué dice el acuerdo firmado entre el transporte de Oruro y el Gobierno

Tras varios días de tensión, bloqueos y reclamos por el abastecimiento de combustible, el Gobierno y los transportistas de Oruro sellaron un acuerdo de 11 puntos que abre una etapa de expectativa. El documento fija un plazo de 15 días para cumplir compromisos que apuntan a normalizar el suministro y mejorar los controles.

Gasolina al 100% y control de calidad

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la garantía de distribución de gasolina especial al 100% en las estaciones de servicio, medida que comenzó a aplicarse desde el 7 de abril.

Pero no solo se trata de cantidad. También se acordó reforzar los controles de calidad mediante análisis de laboratorio por cada lote de combustible, una de las principales demandas del sector transporte.

Para ello, se conformará una comisión conjunta integrada por transportistas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que tendrá la tarea de fiscalizar tanto plantas de almacenaje como estaciones de servicio.

Nuevas medidas y fiscalización en marcha

El acuerdo también establece acciones concretas para mejorar la supervisión:

Designación de personal de YPFB para recibir denuncias del sector

Impulso de un decreto para instalar filtros en surtidores

Implementación de laboratorios móviles para controles en campo

Estas medidas buscan generar mayor confianza en la calidad del combustible y dar respuesta a una de las principales preocupaciones del transporte.

Producción, GNV y carreteras

Más allá del abastecimiento inmediato, el documento incluye medidas estructurales. Entre ellas:

Importación de crudo para aumentar la producción nacional

Compra de kits para conversión a Gas Natural Vehicular (GNV)

Coordinación con entidades como la ABC y Vías Bolivia para mejorar el estado de las carreteras

Se trata de acciones que, de cumplirse, podrían impactar en el mediano plazo en los costos y condiciones del transporte.

15 días decisivos

El acuerdo no cierra el conflicto, pero abre una etapa de seguimiento. Ambas partes se comprometieron a reunirse nuevamente en 15 días para evaluar el cumplimiento de los compromisos.

Ese plazo se convierte ahora en un punto clave: de su resultado dependerá si se consolida la solución o si resurgen las medidas de presión.

Por ahora, el escenario es de expectativa. El desafío será pasar de los compromisos firmados a resultados concretos en las calles.

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