Qué dice el acuerdo firmado entre el transporte de Oruro y el Gobierno

El Gobierno y el sector transporte firmaron un acuerdo con plazos concretos y medidas técnicas que buscan garantizar combustible de calidad y evitar nuevos conflictos en el país.
08/04/2026 10:33
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Tras varios días de tensión, bloqueos y reclamos por el abastecimiento de combustible, el Gobierno y los transportistas de Oruro sellaron un acuerdo de 11 puntos que abre una etapa de expectativa. El documento fija un plazo de 15 días para cumplir compromisos que apuntan a normalizar el suministro y mejorar los controles.
Gasolina al 100% y control de calidad
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la garantía de distribución de gasolina especial al 100% en las estaciones de servicio, medida que comenzó a aplicarse desde el 7 de abril.
Pero no solo se trata de cantidad. También se acordó reforzar los controles de calidad mediante análisis de laboratorio por cada lote de combustible, una de las principales demandas del sector transporte.
Para ello, se conformará una comisión conjunta integrada por transportistas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que tendrá la tarea de fiscalizar tanto plantas de almacenaje como estaciones de servicio.
Nuevas medidas y fiscalización en marcha
El acuerdo también establece acciones concretas para mejorar la supervisión:
Designación de personal de YPFB para recibir denuncias del sector
Impulso de un decreto para instalar filtros en surtidores
Implementación de laboratorios móviles para controles en campo
Estas medidas buscan generar mayor confianza en la calidad del combustible y dar respuesta a una de las principales preocupaciones del transporte.
Producción, GNV y carreteras
Más allá del abastecimiento inmediato, el documento incluye medidas estructurales. Entre ellas:
Importación de crudo para aumentar la producción nacional
Compra de kits para conversión a Gas Natural Vehicular (GNV)
Coordinación con entidades como la ABC y Vías Bolivia para mejorar el estado de las carreteras
Se trata de acciones que, de cumplirse, podrían impactar en el mediano plazo en los costos y condiciones del transporte.
15 días decisivos
El acuerdo no cierra el conflicto, pero abre una etapa de seguimiento. Ambas partes se comprometieron a reunirse nuevamente en 15 días para evaluar el cumplimiento de los compromisos.
Ese plazo se convierte ahora en un punto clave: de su resultado dependerá si se consolida la solución o si resurgen las medidas de presión.
Por ahora, el escenario es de expectativa. El desafío será pasar de los compromisos firmados a resultados concretos en las calles.
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