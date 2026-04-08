El administrador de un hotel en el centro de Cochabamba negó que el establecimiento funcione como motel, tras las observaciones realizadas por autoridades municipales sobre la oferta de habitaciones por horas en alojamientos de la ciudad.

El administrador del hotel explicó que recientemente se implementó la modalidad de estadías por tiempo reducido, pero aseguró que está dirigida exclusivamente a clientes que lo requieren por motivos específicos.

“Estamos ofreciendo recién esa modalidad por horas, hace una semana, pero exclusivamente para clientes que lo necesitan. Hay personas que pierden sus vuelos o están de paso y, como estamos en el centro, aprovechan”, afirmó.

Asimismo, indicó que el servicio está orientado principalmente a ejecutivos o viajeros de negocios. “Nuestra cartera de clientes son sobre todo ejecutivos o personas que vienen a hacer negocios y que a veces pierden su vuelo. No se da así por así”, sostuvo.

El administrador también pidió que los controles municipales se amplíen a todos los establecimientos del rubro. “Los controles de la Intendencia deberían ampliarse también a otros hoteles y alojamientos, no solo a uno. Hay varios y algunos incluso no controlan ni el tema de la edad”, cuestionó.

Controles



La polémica surge luego de que la Intendencia Municipal de Cochabamba, a través de Defensa del Consumidor, detectó que algunos hoteles, hostales y residenciales del centro de la ciudad estarían operando bajo una modalidad distinta a la registrada, ofreciendo habitaciones por horas en lugar de estadías por día.

Las verificaciones se realizaron tras el seguimiento a publicaciones en redes sociales, donde se promocionaban tarifas por tiempo reducido y servicios similares a los de moteles de paso, especialmente en inmediaciones de la plaza 14 de Septiembre.

Las autoridades anunciaron que continuarán con los operativos para regular este tipo de ofertas y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.



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