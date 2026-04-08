Inicia cumbre ferroviaria que busca posicionar a Bolivia como eje regional

Con el objetivo de consolidar una política ferroviaria en Bolivia, este miércoles se inauguró la cumbre “Bolivia: corazón de integración latinoamericana – Política nacional de ferrocarriles”, organizada por el Gobierno en la ciudad de Santa Cruz.

El evento reúne a expertos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes abordarán distintos ejes orientados al fortalecimiento del sistema ferroviario en el país.

Durante el acto de inauguración, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que el encuentro congrega a especialistas internacionales, productores, empresarios y académicos, con el objetivo de retomar la visión de convertir a Bolivia en un eje regional de integración ferroviaria.

Por su parte, la directora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), Cynthia Aramayo, explicó que la cumbre busca sentar las bases de una política ferroviaria nacional.

“El objetivo de este evento es fijar una política ferroviaria en el país, que nunca hubo, para potenciar el sistema de transporte férreo y delinear la ruta que deberíamos seguir. También participarán expertos del BID, quienes abordarán las alianzas público-privadas en el transporte”, señaló.

Entre las exposiciones destacan la del consultor boliviano Manuel Contreras, quien abordará la importancia histórica del ferrocarril en Bolivia; el especialista español Héctor Varela, que analizará la reactivación ferroviaria en América Latina y el Caribe; y el peruano Rafael Farromeque, que expondrá sobre el rol del país en los corredores logísticos regionales, todos vinculados a la CAF.

Asimismo, el presidente de AC&A, Roberto Agosta, presentará propuestas sobre la hoja de ruta ferroviaria e identificación de proyectos. En tanto, Aramayo expondrá sobre el potencial de Bolivia para convertirse en una plataforma de integración y competitividad regional.

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