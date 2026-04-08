Gobierno impulsa feria “Bolivia Produce” para venta directa de productos del campo a la mesa

El Gobierno invitó a la primera versión de la feria “Bolivia Produce”, una iniciativa destinada a acercar la producción nacional directamente al consumidor, garantizando calidad y precios justos.

La feria se realizará el viernes 10 y sábado 11 de abril en la Terminal Metropolitana de El Alto, en horario de 08:00 a 17:00. La actividad fue presentada por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, junto al viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano.

En el evento participarán productores de distintos sectores, quienes ofrecerán alimentos como carnes, verduras, hortalizas, arroz, aceite y otros productos de primera necesidad.

El ministro Justiniano destacó que la iniciativa busca dinamizar la economía y beneficiar tanto a productores como a consumidores.

“El compromiso es que el productor reciba mayores ingresos por su trabajo y que las familias accedan a productos de calidad a mejor precio, directamente del campo a la mesa”, afirmó.

Por su parte, el viceministro Serrano señaló que la feria es resultado de un esfuerzo conjunto para fortalecer el mercado interno. “Es una oportunidad para que las familias se abastezcan con productos de alta calidad a precios accesibles”, indicó.

La feria “Bolivia Produce” también apunta a fomentar el consumo de productos locales y fortalecer la soberanía alimentaria. Durante el lanzamiento, productores de municipios como Sapahaqui y Viacha presentaron una muestra de la oferta que estará disponible para la población.

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