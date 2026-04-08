¡Increíble! De mundialista a implicado en violento robo: jugador fue arrestado

El exfutbolista ecuatoriano Christian Lara, quien representó a su país en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, fue arrestado tras su presunta participación en un violento intento de robo a mano armada en la ciudad de Quito.

De acuerdo con el reporte policial citado por medios internacionales, al menos seis individuos armados ingresaron a una tienda de tecnología con la intención de perpetrar el asalto. La rápida intervención de las fuerzas del orden permitió frustrar el delito y detener a cuatro sospechosos, entre ellos Lara, conocido popularmente como “Diablito”.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran un momento caótico: el exjugador fue reducido por agentes fuertemente armados mientras un grupo de personas lo agredía en las afueras del establecimiento. Posteriormente, fue trasladado esposado a un vehículo policial tras un operativo que incluyó intercambio de disparos.

El jefe policial Pablo Lastra confirmó que durante el procedimiento se incautaron armas de fuego, incluidos artefactos de fabricación casera, además de municiones y equipos electrónicos. También indicó que será la fiscalía la que determine la situación legal de los detenidos.

Christian Lara tuvo una destacada carrera como mediocampista, siendo parte de la selección ecuatoriana que disputó el Mundial de 2006. A lo largo de su trayectoria, sumó 28 partidos internacionales y fue considerado en su momento una de las grandes promesas del fútbol de Ecuador.

El caso ha generado conmoción en el ámbito deportivo, al tratarse de un exjugador que representó a su país en una de las máximas citas del fútbol mundial.

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