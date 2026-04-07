Este miércoles abre Agropecruz 2026: conozca los horarios, precios y múltiples actividades

Con el ingreso de 800 animales y una agenda que incluye 12 remates, exhibiciones caninas y huertas urbanas, la feria busca potenciar la genética y el intercambio comercial.
07/04/2026 18:49
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Santa Cruz se prepara para recibir la muestra ferial más grande del sector pecuario, es así que mañana inicia Agropecruz. Jaime Querejazu, gerente de ferias de Fexpocruz, destacó: “El trabajo que hemos venido realizando junto con los expositores después de muchos meses ya va a dar lugar para su inicio desde mañana miércoles 8 hasta el domingo 12 de abril”.
En cuanto a los horarios, la organización ha dispuesto la franja de 17:00 a 23:00, “la entrada está a Bs. 30 los mayores, Bs. 10 menores, menores de 6 años no pagan entrada”, asegurando así un evento inclusivo para todos los sectores de la población.
En este sentido, también Querejazu aclaró que tendrán un horario especial, entre las 17:00 a 18:00 en el cual la entrada tendrá un costo de Bs. 20.
Respecto al despliegue productivo el gerente indicó que ya han ingresado más de 800 animales destinados a seis juzgamientos y la realización de 12 remates estratégicos. Además de los negocios, Querejazu resaltó el enfoque educativo del evento: “Ya comenzó el paseo sostenible donde muchos estudiantes vienen a conocer las etapas de lo que es una huerta urbana y demás”.
La agenda de cierre promete ser un hito familiar, ya que la clausura del evento coincide con las celebraciones nacionales dedicadas a la infancia. “El 12 de abril vamos a tener muchos juegos para los niños, para que vengan con sus familias y que puedan disfrutar de la feria”, concluyó el gerente al invitar a la ciudadanía a participar.
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