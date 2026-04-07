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Lunin: "Estamos vivos, creemos en eso y vamos a darlo todo ahí"

El arquero Andriy Lunin aseguró que el Real Madrid mantiene la fe en remontar ante el Bayern Múnich en la vuelta de la Champions.

EFE

07/04/2026 18:47

Andriy Lunin, portero del Real Madrid. Foto: @lunin_andrey.
España.

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Andriy Lunin, portero del Real Madrid, remarcó este martes, tras la derrota por 1-2 con el Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, que su equipo está "vivo" para el duelo de vuelta en Alemania de la próxima semana, en el que van a "darlo todo".

"Podríamos evitar algún gol seguramente, pero el equipo ha reaccionado bien. Hemos atacado mucho y estamos vivos", valoró en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro, del que reconoció que, "en cualquier caso, siempre se pueden hacer las cosas mejor".

"Obviamente, sería mejor si hubiéramos marcado más o si empatamos por lo menos, pero es lo que hay. Tenemos que seguir pensando en el próximo partido de Liga y luego tenemos días para el partido de vuelta, que va a ser más complicado. Estamos vivos, creemos en eso, son cuartos de final de Champions, no iba a ser fácil en ningún momento y vamos a darlo todo ahí", prosiguió el guardameta.

Lunin apuntó que en el duelo de vuelta hay que "intentar no encajar y meter gol". "Vamos a ver si podemos dar la vuelta a esto", añadió. EFE.

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