¡El Barça quiere otra hazaña! Va por la remontada hoy ante el Atlético

El FC Barcelona enfrenta hoy al Atlético de Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El compromiso se juega en el estadio Riyadh Air Metropolitano desde las 15:00, con el conjunto blaugrana obligado a remontar el 2-0 sufrido en la ida.

En el primer duelo, disputado en el Camp Nou, el equipo dirigido por Hansi Flick cae tras los goles de Julián Álvarez, de tiro libre a los 45 minutos, y Alexander Sørloth a los 70’. Además, sufre la expulsión de Pau Cubarsí al final del primer tiempo, lo que complica el trámite del encuentro.

Para este decisivo partido, Barcelona apuesta por el talento de Lamine Yamal por la banda derecha, mientras que en ataque confía en Robert Lewandowski y Ferran Torres. Ante la ausencia de Raphinha, el reemplazo apunta a ser Marcus Rashford.

Por su parte, el equipo de Diego Simeone llega con ventaja en la serie y con jugadores clave descansados tras el último compromiso liguero. En ofensiva se perfilan nuevamente Julián Álvarez y Antoine Griezmann, mientras que Nahuel Molina y Matteo Ruggeri buscan imponerse en la defensa.

En la antesala del duelo, Atlético llega tras caer 2-1 ante Sevilla, resultado que lo mantiene en el cuarto puesto de LaLiga. Barcelona, en cambio, arriba motivado luego de golear 4-1 al Espanyol en el derbi.

El partido cuenta con el arbitraje del francés Clément Turpin y define a uno de los semifinalistas en una serie que promete alta tensión y emociones en Madrid.

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