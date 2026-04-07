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Luis Díaz: "podíamos haber marcado algún gol más"

El delantero colombiano valoró el triunfo del Bayern Múnich, aunque lamentó la falta de eficacia ante el Real Madrid de cara a la revancha.

EFE

07/04/2026 18:57

Luis Díaz festejando uno de los goles del Bayern Múnich. Foto: @luisdiaz19_.
Alemania.

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 El colombiano Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, destacó la importancia de la victoria en el estadio Santiago Bernabéu pero lamentó no haber marcado alguna de las ocasiones que tuvo el equipo y sentenciar la eliminatoria.

"Hemos conseguido un buen resultado. Era lo que queríamos pero nos vamos con esa decepción de que podíamos haber marcado algún gol más. Al menos uno", dijo el colombiano del Bayern que abrió el marcador.

"Tuvimos muchas oportunidades para concretar. Hay que mirar lo que hicimos mal y corregir para el próximo partido", añadió Luis Díaz. "Hemos intentado que se viera la mejor versión del Bayern. Todos los partidos propone cosas distintas. Hay que tener esa convicción de gran equipo".

El colombiano destacó la dificultad del partido porque "El Real Madrid aquí es muy fuerte e hizo un buen partido, una buena primera parte", indicó. "Los dos tuvimos ocasiones pero en el segundo tiempo controlamos más", recordó.

Insistió Luis Díaz en que faltó acierto. "Si concretamos alguna podíamos haber logrado una ventaja más cómoda. Ahora hay que estar listo para la vuelta". EFE.

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