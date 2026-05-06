Choque de titanes: PSG y Bayern definen hoy al otro finalista de la Champions

El Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich se enfrentan este miércoles en el Allianz Arena por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. El partido se disputará desde las 15:00 (hora de Bolivia).

El PSG golpeó primero en la serie tras imponerse 5-4 en la ida, en un duelo cargado de emociones. Ahora, intentará sostener la ventaja ante un Bayern que necesita remontar para meterse en la final.

En el PSG la baja sentida es de Achraf Hakimi por molestias musculares, por su parte el Bayern Múnich presenta la ausencia sentida de Gnabry aunque ya recuperó a Guerreiro.

En el historial reciente, el equipo alemán suma más victorias, pero el conjunto parisino llega fortalecido tras el último resultado favorable en esta llave.

El ganador avanzará a la gran final del torneo, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Atlético de Madrid y Arsenal, en busca de levantar el título el próximo 30 de mayo.

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