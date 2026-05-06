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Choque de titanes: PSG y Bayern definen hoy al otro finalista de la Champions

El conjunto francés llega con ventaja y busca sellar su pase a la gran final de la Champions. 

Martin Suarez Vargas

06/05/2026 10:22

En la parte inferior el estadio Allianz Arena y en la superior los escudos de Bayern Múnich y PSG. Foto: redes sociales del Bayern Múnich (Facebook).
Alemania.

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El Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich se enfrentan este miércoles en el Allianz Arena por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. El partido se disputará desde las 15:00 (hora de Bolivia).

El PSG golpeó primero en la serie tras imponerse 5-4 en la ida, en un duelo cargado de emociones. Ahora, intentará sostener la ventaja ante un Bayern que necesita remontar para meterse en la final.

En el PSG la baja sentida es de  Achraf Hakimi por molestias musculares, por su parte el Bayern Múnich presenta la ausencia sentida de Gnabry aunque ya recuperó a Guerreiro.

En el historial reciente, el equipo alemán suma más victorias, pero el conjunto parisino llega fortalecido tras el último resultado favorable en esta llave.

El ganador avanzará a la gran final del torneo, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Atlético de Madrid y Arsenal, en busca de levantar el título el próximo 30 de mayo.

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