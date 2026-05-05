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Arsenal es el primer finalista de la Champions tras eliminar al Atlético Madrid

Los dirigidos por Mikel Arteta vencieron por 1-0 al conjunto colchonero (2-1 en el global) y esperan en la final al ganador entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich.

Martin Suarez Vargas

05/05/2026 17:02

Inglaterra.

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Arsenal se convirtió en el primer clasificado a la final de la Champions League tras vencer en semifinales 1-0 en el partido de vuelta y 2-1 en el global al Atlético de Madrid, con gol de Bukayo Saka, en un encuentro disputado en el Emirates Stadium de Londres la tarde de este martes.

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