"Había un falso hongo de espuma": El desgarrador relato del forense que realizó la autopsia a Maradona

La reconstrucción médica sobre el final de Diego Armando Maradona sumó este martes un capítulo crudo y revelador. En el marco del segundo juicio que investiga las causas de su fallecimiento, el médico forense Federico Corasanitti aportó un testimonio técnico que describe un panorama de abandono y deterioro físico avanzado en las últimas horas del astro.

Una habitación en tinieblas

Corasanitti, quien fuera jefe del Cuerpo Médico de la Policía, recordó su llegada a la casa del barrio San Andrés a las 13:00 horas del fatídico 25 de noviembre. Su descripción del entorno fue lapidaria: un ambiente con poca iluminación, ventanas tapadas con sábanas y un desorden evidente donde se mezclaban botellas de agua con ampollas de medicación y un inodoro ortopédico, informe el portal TN en un extenso reportaje.

"Le sacamos el cubrecama y revisamos que no tuviera lesiones externas. Estaba de cúbito dorsal, con los miembros extendidos", relató el profesional ante los fiscales.

El "falso hongo de espuma": un signo de agonía

Uno de los puntos más impactantes de la declaración fue la mención de un "falso hongo de espuma" en la boca de Maradona. Según explicó Corasanitti, se trata de una mezcla de aire y líquido en las vías aéreas, algo frecuente en personas que mueren por ahogamiento, aunque en este caso fue la señal clínica de un edema agudo de pulmón.

"Era claro, blanco... esto tiene que ver con que el último aire que ingresó no venía del fondo de los pulmones, sino de la vía aérea. Cuando se mezclan las presiones, se produce este signo", precisó el forense.

Un cuerpo "encharcado" y un corazón agotado

El perito confirmó que el exfutbolista presentaba un cuadro de edema generalizado. Mediante la maniobra de Godet (presión en la piel), comprobó la retención de líquidos no solo en los pulmones, sino en miembros superiores e inferiores. Además, detectó ascitis, una acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal.

Sobre el órgano vital de Maradona, el testimonio fue tajante:

"El corazón no solo estaba agrandado de tamaño, sino que estaba bastante pesado", afirmó Corasanitti.

Este dato generó un cruce tenso con Francisco Oneto, abogado del médico Leopoldo Luque, quien cuestionó el uso de tablas comparativas internacionales para determinar si el peso del corazón era excesivo para la contextura física promedio del argentino.

Pruebas y controversias

La audiencia también estuvo marcada por la presentación de una nueva fotografía de Diego Maradona antes de su muerte, aportada por la defensa de Luque, y por problemas técnicos que obligaron a un cuarto intermedio cuando se intentaba exhibir el informe pericial.

El juicio, que ya cursa su cuarta semana, continuará con los testimonios de otros peritos y médicos como Carlos Casinelli y Silvana De Piero, mientras la justicia busca determinar las responsabilidades penales en el cuidado de la salud del máximo ídolo del fútbol argentino.

Leopoldo Luque presentó una nueva foto de Diego Maradona antes de su muerte. Foto: TN.

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