Fallece menor de tres años atrapado en un vehículo bajo el sol, tras descuido de su madre

El Servicio Médico Forense de Baja California, México confirmó que el deceso del menor de tres años ocurrió entre las 9:00 y las 10:00 horas. El pequeño permaneció inmovilizado en su silla infantil mientras el incremento de la temperatura transformaba el habitáculo del vehículo en una trampa mortal.

Los resultados de la necropsia determinaron que la causa clínica del fallecimiento fue un golpe de calor por exposición prolongada. El informe detalla que el cuerpo presentaba quemaduras de primer grado en extremidades debido a la radiación solar directa que recibió durante el pico de calor.

El origen de la negligencia

La madre del menor, identificada como Roxana, arribó a su domicilio en el fraccionamiento La Rioja tras haber asistido a un festejo durante la noche previa. Debido a su avanzado estado de ebriedad, la mujer ingresó a la vivienda olvidando por completo que su hijo continuaba sujeto al cinturón de seguridad.

Fue hasta el mediodía cuando la progenitora advirtió la ausencia del infante y localizó su cuerpo sin vida dentro de la unidad automotriz. Las autoridades locales informaron que la mujer se desempeña profesionalmente en una institución pública de salud dentro de la entidad federativa.

Situación jurídica de la implicada

Roxana fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público bajo el cargo de omisión de cuidado tras los hechos reportados. Mientras el padre identificaba el cuerpo en las instalaciones forenses, la fiscalía general del Estado inició los trámites para determinar la vinculación a proceso.

Fuente: AlertaMundoNews.

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