En una intervención que ha dado la vuelta al mundo por su precisión y dificultad, un grupo de médicos rusos logró salvar la vida y la vista de un hombre que ingresó de urgencia con un clavo incrustado profundamente en el cráneo, atravesando gran parte de su estructura facial.

El Ministerio de Salud de la región de Moscú informó que la operación se llevó a cabo en el prestigioso Instituto Clínico Regional de Investigación Vladimirsky, donde especialistas de diversas áreas unieron fuerzas para evitar un desenlace fatal.

Una trayectoria milimétrica hacia la muerte

El diagnóstico inicial dejó perplejos a los cirujanos. El clavo no solo había penetrado por la zona ocular, sino que realizó un recorrido interno devastador: atravesó la fisura orbitaria inferior, pasó por el seno maxilar y la fosa pterigopalatina, deteniéndose finalmente en el seno esfenoidal, ubicado en la base del cráneo.

El principal desafío para los médicos era la ubicación del objeto. Según explicó el oftalmólogo Alexander Bogatiriov, el clavo se alojó peligrosamente cerca de grandes plexos vasculares. "Cualquier daño accidental a estos vasos durante la extracción habría provocado una hemorragia masiva y mortal de forma instantánea", detalló el especialista.

Precisión quirúrgica en equipo

Dada la complejidad del caso, se organizó una junta médica de emergencia que incluyó a: oftalmólogos, otorrinolaringólogos y neurocirujanos.

Tras definir el abordaje más seguro, los cirujanos procedieron a la extracción manual y milimétrica del cuerpo extraño. Una vez retirado el clavo, los oftalmólogos realizaron la delicada tarea de suturar una laceración en la esclerótica (la capa externa blanca del globo ocular), logrando un éxito rotundo: el paciente no solo sobrevivió, sino que conservó la visión.

Regreso a casa

Pese a la gravedad del traumatismo, la recuperación del hombre fue sorprendentemente rápida. El Ministerio de Salud aclaró que, tras un periodo de observación postoperatoria, el afectado ha sido dado de alta y ya se encuentra en su domicilio, donde continuará con un tratamiento ambulatorio para su rehabilitación total.

Este caso se suma a los grandes hitos de la medicina reconstructiva y de emergencia, subrayando la importancia del trabajo coordinado entre distintas especialidades ante traumatismos craneales severos.

Foto: Sitio web del Ministerio de Salud de la región de Moscú

Foto: Sitio web del Ministerio de Salud de la región de Moscú

Con datos de Prensa Latina y RT.

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