Una mujer de 75 años de edad recuperó la vista después de diez años de ceguera, gracias a una innovadora y poco común cirugía conocida como osteoodontoqueratoprótesis, popularmente llamada “cirugía de diente en ojo”. La paciente, identificada como Gail Lane, había perdido la visión debido a una enfermedad autoinmune que le dejó cicatrices en las córneas.

La compleja operación se llevó a cabo en dos fases y, en las semanas posteriores, Gail recuperó gradualmente su visión. Según relata, al principio pudo distinguir la luz y el movimiento, como el de la cola del perro de servicio de su pareja. Luego, poco a poco, los detalles se fueron haciendo más claros, permitiéndole enfocar a su mascota y captar fragmentos del mundo que la rodeaba, según informan los portales CBC y RT.

Gail Lane suele usar una aplicación de voluntarios para elegir su ropa, pero dice que puede elegirla ella misma. Foto: Gail Lane.

Un diente como solución

La técnica de la cirugía, aunque parezca extraña, ha demostrado ser un éxito. El procedimiento comienza con la extracción de un diente del paciente, que luego es implantado en la mejilla por varios meses para que sea cubierto por un tejido conectivo resistente. Una vez que este proceso se completa, el diente y el tejido se extraen juntos para insertar en ellos un lente de plástico. Finalmente, este conjunto se implanta en la cuenca del ojo del paciente, utilizando el tejido conectivo como ancla.

"Ahora puedo ver muchos colores y el exterior. Los árboles, el césped y las flores. Es una sensación maravillosa poder volver a ver algunas de esas cosas", expresó emocionada Lane. La mujer, quien conoció a su pareja, Phil, después de perder la vista, pudo ver su rostro por primera vez casi seis meses después de la cirugía.

"Ha sido una larga espera, pero valió la pena. Tengo muchas ganas de ver qué puedo hacer o volver a hacer", añadió, destacando que ahora puede elegir su propia ropa sin la ayuda de una aplicación. La historia de Gail se convierte en un símbolo de esperanza para quienes enfrentan la ceguera y un ejemplo del avance de la medicina.

La osteoodontoqueratoprótesis, o como se la conoce más comúnmente, cirugía de diente en ojo, consiste en extraer un diente del paciente, perforarlo y usarlo como carcasa para una pequeña lente. Foto: Greg Moloney/Providence Health Care

