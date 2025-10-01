Entre goteras y pasillos inundados: así quedó la CNS de la 'Villa' tras las intensas lluvias

Las filtraciones transformaron los accesos en auténticas cascadas, generando alarma tanto en los asegurados como en el personal administrativo, que tuvo que improvisar medidas para evitar accidentes.
La intensa lluvia registrada este miércoles en la capital cruceña dejó al descubierto las serias deficiencias de infraestructura en la Caja Nacional de Salud (CNS) de la Villa Primero de Mayo.
“Todo está mojado, uno se puede resbalar en cualquier momento”, denunció un usuario que esperaba su consulta. Varios pacientes aseguraron que el riesgo de caídas fue inminente y que la situación refleja el mal estado del edificio, que ya había recibido críticas en anteriores temporadas de lluvia.
