Un joven de 26 años fue mordido por una serpiente en el rostro mientras cortaba racimos de plátano en la comunidad Fortaleza Orthon, municipio de San Pedro, departamento de Pando. La oportuna reacción del personal de salud y de la Policía Rural permitió salvarle la vida.

El hecho ocurrió cuando Rubén C.B., de 26 años, trabajaba en su chaco recolectando plátanos. En ese momento, una víbora lo atacó y lo mordió en el pómulo derecho, provocándole una herida grave y riesgo de envenenamiento.

Alertados por comunarios de la zona, efectivos de la Policía Rural se desplazaron hasta la comunidad “Mangalito”, donde la víctima había sido atacada. Junto a una enfermera del centro de salud de Fortaleza Orthon, le aplicaron los primeros auxilios y el suero antiofídico.

Debido a la lejanía de hospitales en la región pandina, se coordinó un traslado fluvial hasta la ciudad de Riberalta, Beni, donde Rubén fue ingresado de urgencia para recibir atención médica especializada.

“La pronta intervención de la jefatura policial hizo posible salvar la vida de esta persona. Fue un esfuerzo conjunto entre comunarios, personal de salud y efectivos policiales”, informó el jefe policial de la región.

Actualmente, el joven se encuentra bajo observación médica en Riberalta y fuera de peligro.

Mira la programación en Red Uno Play