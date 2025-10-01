TEMAS DE HOY:
Inseguridad Avalancha humana en Oruro accidente de tránsito

18ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Un hombre sobrevive de milagro tras ser mordido en el rostro por una víbora mientras cortaba plátanos

Alertados por comunarios de la zona, efectivos de la Policía Rural y una enfermera se desplazaron hasta la comunidad “Mangalito”, donde la víctima había sido atacada.

Red Uno de Bolivia

01/10/2025 9:44

Cortaba un racimo de plátanos y una víbora lo mordió en el rostro. FOTO: Imagen referencial.
Pando, Bolivia

Escuchar esta nota

Un joven de 26 años fue mordido por una serpiente en el rostro mientras cortaba racimos de plátano en la comunidad Fortaleza Orthon, municipio de San Pedro, departamento de Pando. La oportuna reacción del personal de salud y de la Policía Rural permitió salvarle la vida.

El hecho ocurrió cuando Rubén C.B., de 26 años, trabajaba en su chaco recolectando plátanos. En ese momento, una víbora lo atacó y lo mordió en el pómulo derecho, provocándole una herida grave y riesgo de envenenamiento.

Alertados por comunarios de la zona, efectivos de la Policía Rural se desplazaron hasta la comunidad “Mangalito”, donde la víctima había sido atacada. Junto a una enfermera del centro de salud de Fortaleza Orthon, le aplicaron los primeros auxilios y el suero antiofídico.

Debido a la lejanía de hospitales en la región pandina, se coordinó un traslado fluvial hasta la ciudad de Riberalta, Beni, donde Rubén fue ingresado de urgencia para recibir atención médica especializada.

“La pronta intervención de la jefatura policial hizo posible salvar la vida de esta persona. Fue un esfuerzo conjunto entre comunarios, personal de salud y efectivos policiales”, informó el jefe policial de la región.

Actualmente, el joven se encuentra bajo observación médica en Riberalta y fuera de peligro.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD