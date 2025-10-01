¿Quiénes cobrarán bono en octubre? Te contamos todos los detalles

Comenzó la cuenta regresiva para el pago del Bono Juancito Pinto, uno de los incentivos más esperados por los estudiantes y las familias bolivianas. El Gobierno nacional confirmó que desde el lunes 6 de octubre arrancará la cancelación de este beneficio, que alcanza a más de 2,3 millones de estudiantes de todo el país.

El ministro de Educación, Omar Veliz, informó que el cronograma de pago se extenderá hasta diciembre, con el fin de garantizar que ningún estudiante quede fuera.

¿Quiénes son los beneficiarios?

El Bono Juancito Pinto está dirigido exclusivamente a estudiantes de nivel primario y secundario, además de las unidades educativas de convenio y de educación especial. El monto establecido es de Bs 200 por estudiante.

En el caso del departamento de Santa Cruz, la Dirección Departamental de Educación (DDE), señaló que 700.000 estudiantes están habilitados para recibir el beneficio.

¿Cómo se cobra?

Para acceder al pago, los padres, madres o tutores deben acudir a las entidades financieras autorizadas portando su cédula de identidad y una fotocopia. El cronograma de atención estará organizado de acuerdo con el número de carnet del responsable, aunque se prevé una fase de rezagados que se extenderá hasta el 6 de diciembre.

Financiamiento asegurado

El pago del bono está respaldado por el Decreto Supremo 5454, que garantiza una inversión de Bs 474,3 millones, recursos provenientes de las utilidades de las empresas públicas del Estado.

