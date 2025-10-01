La intensa lluvia que cayó desde la noche del martes y que se extiende hasta la mañana de este miércoles obligó a varias unidades educativas de Santa Cruz a suspender las clases presenciales y migrar, de manera repentina, a la modalidad virtual.

En un colegio ubicado entre las avenidas Alemania y Mutualista, madres y padres de familia llegaron con sus hijos para descubrir que las aulas estaban cerradas. La decisión de trasladar la jornada al entorno digital se había comunicado mediante los grupos de mensajería de padres, lo que generó confusión entre quienes no alcanzaron a revisar los avisos.

“Generalmente hay clases pese a la lluvia, a veces suspenden, pero no sé si habrán mandado mensaje al grupo”, relató una madre que acudió con su hija hasta la puerta del colegio. Minutos después tuvo que regresar a casa para conectarse de manera virtual.

Una maestra del establecimiento explicó la medida: “Las clases son virtuales por el tema de la lluvia”. Al ser consultada por la niña que llegó de forma presencial, la profesora remarcó: “No leyó el mensaje la mamá en el grupo ¿no? Los maestros enviaron aviso a los grupos”.

El incesante temporal no solo perjudicó la rutina escolar, sino también la movilidad urbana. Calles y avenidas amanecieron anegadas, dificultando el tránsito de vehículos y peatones. Las líneas de micros redujeron su circulación, situación que complicó aún más la llegada de estudiantes y trabajadores a sus destinos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las lluvias responden al ingreso de un frente frío en el departamento, lo que también provocó un descenso de temperaturas y un clima inusualmente fresco para los últimos días.

Así, la frase “¡Papás lean el grupo!” se convirtió en el reflejo de una mañana caótica, donde el mal tiempo y la falta de información oportuna dejaron a más de una familia desorientada en la capital cruceña.

