“Fue una desgracia con suerte”: Madre de estudiante agredida dice que la pelea fue cerca de las barandas del 2do piso

Días después de una agresión en un colegio de Santa Cruz, una adolescente de 17 años continúa con un estado emocional delicado y enfrenta complicaciones de salud tras un ataque sufrido por una compañera.

Según informó la madre de la víctima a Notivisión de Red Uno, la joven recibió un golpe en el ojo con un celular, provocándole un desgarro ocular que podría derivar en la pérdida parcial o total de la visión. Actualmente, la afectada cuenta con 20 días de impedimento médico y será sometida a una nueva intervención quirúrgica.

“Hasta ahora no tengo nada, no me dan solución de nada, estoy pidiendo justicia para mi hija, porque ella ha sido agredida. Se están diciendo muchas cosas que no vienen al caso en el colegio, ni siquiera me han citado a mí como madre para que dé mi versión o para que escuchen a mi hija”, señaló la progenitora.

La madre denunció además que la administración escolar ha escuchado únicamente la versión de la agresora, lo que ha generado un sentimiento de discriminación y vulnerabilidad hacia su hija. “Mi hija está con un estado emocional muy grave, ha entrado en crisis y depresión, está delicada. Voy a pedir ayuda psicológica para ella”, afirmó.

Preocupada por la integridad física de su hija, la madre adelantó que solicitará garantías para que no tenga que regresar al colegio sin sentirse segura. “Tengo temor como madre, siento que mi hija está vulnerable”, agregó.

El incidente, que se originó tras una discusión entre las adolescentes en el segundo piso del colegio, podría haber tenido consecuencias aún más graves, según relató la madre: “Pudo haber terminado peor, gracias a Dios fue una desgracia con suerte porque las chicas discutieron en el segundo piso y las barandas no son seguras, son bajitas. Imagínense si la agresora la hubiera empujado”.

Hasta el momento, las autoridades escolares no han informado avances sobre las investigaciones ni sobre medidas de protección para la víctima. La madre insiste en que su hija no tiene antecedentes de violencia y que la agresora no ha recibido sanciones visibles.

“De parte de las autoridades no ha habido ninguna acción. Como saben, mi hija es la más afectada, mientras que la otra estudiante no presenta lesiones. Mi hija no tiene antecedentes de violencia; es cierto que puede ser impulsiva y, a veces, responde, pero siempre se disculpa cuando reconoce que está equivocada”, dijo la progenitora.

Mira la programación en Red Uno Play