Agresiones en colegios: DDE anuncia sanciones a estudiante agresora y a la directora

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz convocó este miércoles a una reunión interinstitucional para abordar los recientes casos de agresiones en unidades educativas, luego de que una adolescente de 17 años resultara gravemente herida por una compañera.

Según la denuncia, la joven fue “golpeada con un celular”, provocándole un desgarro ocular que pone en riesgo su visión.

“Hay sanciones para los estudiantes, para la supuesta agresora”, afirmó Nelson Nery Alcocer Coca, director de la DDE, tras ser convocado por la Defensoría del Pueblo ante los hechos de violencia registrados en los colegios.

La reunión, que contará con la participación de representantes de la Defensoría del Pueblo, profesores y otras instituciones, busca encontrar soluciones integrales para prevenir la violencia escolar. Alcocer detalló que se implementarán “escuelas de padres de familia y talleres” para abordar la problemática.

Sobre las posibles sanciones, Alcocer explicó que la estudiante será reubicada en otra unidad educativa para garantizar su derecho a la educación, mientras que la directora del establecimiento donde ocurrió el hecho está siendo investigada y podría ser sancionada si se confirma negligencia.

Esta convocatoria se suma a la mesa departamental realizada este martes en la Defensoría del Pueblo, en la que se discutieron acciones para combatir la violencia en los colegios de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play