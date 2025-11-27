TEMAS DE HOY:
Comunidad

Tormenta arrasa Bermejo: lluvias y fuertes vientos derriban árboles, techos y dejan sin luz a la ciudad

La tormenta golpeó la ciudad fronteriza la tarde del miércoles, dejando árboles y techos caídos, cortes de energía y clases suspendidas mientras continúan los trabajos de limpieza.

Silvia Sanchez

27/11/2025 9:46

Foto Red Uno
Tarija, Bolivia

La ciudad fronteriza de Bermejo, en el departamento de Tarija, vivió una tarde dramática este miércoles tras una fuerte tormenta que dejó diversos daños materiales y cortes de energía eléctrica.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran la magnitud del impacto: árboles y letreros derribados, techos desprendidos y vehículos aplastados, además de calles anegadas por la intensa lluvia. Los reportes climáticos indican que las ráfagas de viento alcanzaron hasta 78 km/h, provocando destrucción en distintos barrios.

La mañana de este jueves, equipos de emergencia de la Alcaldía continúan realizando labores de limpieza, retiro de escombros y asistencia a los afectados. Las autoridades confirmaron además la suspensión de clases para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Foto Red Uno

En un comunicado oficial, el Gobierno Municipal advirtió sobre los riesgos que aún persisten en la ciudad:

“Debido a los vientos que provocaron la caída de árboles, desprendimiento de ramas, cables eléctricos colgando y otros incidentes, se recomienda tomar las máximas precauciones al transitar por las calles”.

Mientras continúan las tareas de recuperación, los vecinos esperan que la situación climática mejore y se restablezcan los servicios básicos en las próximas horas.

