Policía intensifica búsqueda de brasileños desaparecidos tras hallazgo de camioneta abandonada en zona boscosa

La Policía Boliviana, en coordinación con el Ministerio Público, continúa con los operativos de búsqueda de tres ciudadanos brasileños reportados como desaparecidos desde el pasado 17 de noviembre, luego de que salieran con rumbo a San Ignacio de Velasco para entregar una camioneta. Los desaparecidos fueron identificados como Joao Vitor, José Enrique y Lucas Enrique.

Según el reporte policial, los tres habrían entregado el vehículo en una propiedad rural antes de perder todo contacto. La camioneta fue hallada ayer, abandonada entre matorrales a 50 kilómetros de San Ignacio de Velasco, en el sector conocido como Cerrito, una zona de bosque cerrado. El vehículo fue trasladado a la unidad de Diprove para las investigaciones correspondientes.

La información preliminar proporcionada por la Policía Federal de Brasil señalaba que los cuerpos podrían encontrarse a tres horas de la comunidad de Tres Cruces, ubicada en el municipio de San José de Chiquitos. Ante esta versión, efectivos policiales realizaron un operativo que incluyó un ingreso a una propiedad privada y posteriormente a una colonia menonita de la zona. Sin embargo, comunarios y residentes menonitas aseguraron no haber visto a personas con las características de los desaparecidos.

Las labores se extendieron hasta la madrugada del jueves en áreas como El Tinto, Tunas, California y Santa Anita, que son campos colonias menonitas. Pese al amplio despliegue, el operativo no arrojó resultados.

“Estuvimos hasta horas de la madrugada en distintos puntos, pero no se ha encontrado nada. El rastrillaje no tuvo resultados”, informó el comandante de la Chiquitania, Edson Fernández, quien confirmó que la búsqueda continúa sin descanso.

Consultado por El Mañanero sobre la continuidad de los operativos, Fernández afirmó que permanecen en acción permanente.

“Estamos 24/7 en búsqueda de estas personas siguiendo instrucciones superiores. Esta mañana personal de la Felcc se constituyó nuevamente en la zona fronteriza donde se encontró el vehículo para continuar con el rastrillaje”, expresó.

El comandante también indicó que se está cruzando información con autoridades brasileñas.

“Estamos recibiendo datos a través del mayor Sensano, en contacto con el delegado de frontera de Brasil”, señaló.

Respecto al vehículo abandonado, Fernández explicó que podría tener un reporte previo, pero serán los investigadores de Diprove quienes brinden detalles finales.

Mientras los operativos avanzan, la incertidumbre crece en torno al paradero de los tres ciudadanos brasileños. Las autoridades mantienen activa la búsqueda y se prevé que el rastrillaje se extienda a nuevas zonas en las próximas horas.

