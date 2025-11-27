Expresidente del TCP queda en libertad tras prestar su declaración  

Roger Mariaca, fiscal general del Estado, informó que el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado prestó su declaración por la denuncia que tiene en su contra de presuntos delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica.

De acuerdo con la información, Hurtado prestó su declaración este miércoles a las 14:00, después de ser citado por las autoridades correspondientes el martes 25 de noviembre.

“Ha prestado su declaración el señor Gonzalo Hurtado, quien fuera presidente del TSE en su momento, hizo una presentación espontánea y se dispuso que pueda continuar en libertad”, señaló Mariaca.

La denuncia fue presentada el 12 de noviembre por las magistradas Paola Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, electas en los comicios judiciales de diciembre de 2024 y pesa sobre Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.

Con relación al allanamiento realizado ayer en las instalaciones del TCP, Mariaca informó que la comisión de fiscales que llevan adelante las investigaciones realizó un registro del lugar del hecho y se recolectó documentación relacionada a las denuncias presentadas contra los 'autoprorrogados' que fueron cesados de sus funciones hace dos días.

