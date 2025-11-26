Matan de un tiro en la cabeza al hermano de Nabor López dentro de Palmasola

En las últimas horas se confirmó el asesinato de Remberto López, hermano de Nabor López Herbas, señalado como líder de la organización criminal “Nuevo Amanecer”, considerada una de las más peligrosas del Trópico de Cochabamba.

Según la investigación, Remberto López estaba detenido desde mayo de 2023 en el penal de San Pablo de Quillacollo, donde cumplía detención preventiva por su presunta vinculación con casos de secuestro y extorsión. El pasado 16 de noviembre fue trasladado al penal de Palmasola, en la capital cruceña.

De acuerdo con los primeros reportes, Remberto fue atacado dentro del recinto penitenciario y recibió al menos un disparo directo en la cabeza, lo que provocó su muerte inmediata. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre cómo ingresó el arma de fuego ni quiénes serían los responsables dentro de la cárcel cruceña.

López estaba procesado por su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del juez Wilder Cruz, del Tribunal de Sentencia de Villa Tunari.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.

