TEMAS DE HOY:
Crimen en Corani Pampa Inseguridad en Cochabamba estafador

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Matan de un tiro en la cabeza al hermano de Nabor López dentro de Palmasola

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.

Red Uno de Bolivia

26/11/2025 11:12

Matan de un tiro en la cabeza al hermano de Nabor López en Palmasola. Foto: Red Uno
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

En las últimas horas se confirmó el asesinato de Remberto López, hermano de Nabor López Herbas, señalado como líder de la organización criminal “Nuevo Amanecer”, considerada una de las más peligrosas del Trópico de Cochabamba.

Según la investigación, Remberto López estaba detenido desde mayo de 2023 en el penal de San Pablo de Quillacollo, donde cumplía detención preventiva por su presunta vinculación con casos de secuestro y extorsión. El pasado 16 de noviembre fue trasladado al penal de Palmasola, en la capital cruceña.

De acuerdo con los primeros reportes, Remberto fue atacado dentro del recinto penitenciario y recibió al menos un disparo directo en la cabeza, lo que provocó su muerte inmediata. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre cómo ingresó el arma de fuego ni quiénes serían los responsables dentro de la cárcel cruceña.

López estaba procesado por su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del juez Wilder Cruz, del Tribunal de Sentencia de Villa Tunari.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD