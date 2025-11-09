Imágenes estremecedoras: así fue el asesinato del juez de Villa Tunari en Cochabamba

El asesinato del juez de instrucción penal de Villa Tunari, Edilberto Marcial Cruz, ha conmocionado a la ciudad de Cochabamba. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en plena vía pública.

El crimen ocurrió en inmediaciones de la plazuela Virrey Toledo y quedó registrado por cámaras de vigilancia, cuyas imágenes se difundieron posteriormente en redes sociales. En los videos se observa cómo los agresores se acercan al vehículo conducido por el juez, quien se encontraba acompañado de su hijo.

El automóvil se había detenido por unos segundos en una intersección, momento en el que los atacantes aprovecharon para abrir fuego. Luego, los hombres rodearon el vehículo y se acercaron a la ventanilla para verificar que la víctima había sido alcanzada por los disparos.

El hijo del juez, testigo directo del hecho, comenzó a gritar y pidió ayuda tras el ataque.

La Policía inició una investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas o un acto de venganza, aunque las causas aún están bajo investigación.

El video:

Mira la programación en Red Uno Play