“No le brindó auxilio”: Familia del adulto mayor fallecido en un micro tras discusión pide justicia

Con un desgarrador testimonio, Robert Torres, hijo del adulto mayor fallecido, denunció al transportista que, tras humillar a la víctima por el costo del pasaje, le negó el auxilio básico provocando un desenlace fatal. La familia exige justicia tras la liberación del sospechoso.

"Mi padre se sintió tan humillado que su cuerpo no aguantó y empezó a convulsionar en el pasillo", relató el hijo. Ante la emergencia, la madre de Robert y los pasajeros habrían pedido al conductor que se desviara hacia el centro médico más cercano, pero la respuesta habría sido una indiferencia del chofer.

El chofer se habría dirigido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a brindar su declaración, pero fue liberado, bajo el argumento de que no existen pruebas.

La familia señaló que existen varios videos en redes sociales que mostrarían el incidente. El examen médico reveló que el adulto mayor murió tras un taque cardiaco.

“Lo dejaron libre porque supuestamente no existía las suficientes pruebas, y el chofer supuestamente no tenía la culpa. Lo único que queremos es justicia hay dos videos que estan circulando en las redes onde se ve que le problema fue el chofer además no tenía botequín y no presto los primero auxilios”, afirmó Torres.

