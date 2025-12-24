¡Terrible! Hallan el cadáver de un hombre en descomposición en el río Choqueyapu, La Paz

Vecinos de la zona sur de La Paz alertaron este miércoles sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el cauce del río Choqueyapu. Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y personal de Bomberos se trasladaron hasta las inmediaciones de Obrajes y la avenida Kantutani en La Paz, para realizar el levantamiento legal del cadáver.

Según el informe brindado por el coronel Javier Salgueiro, Subcomandante Departamental de La Paz, el fallecido es un hombre de aproximadamente 30 a 35 años. Al momento del rescate, el cuerpo se encontraba semidesnudo y presentaba un avanzado estado de descomposición.

"Se ha podido percatar de que el cadáver tenía una data de muerte de cinco a siete días", manifestó Salgueiro, quien además señaló que la falta de prendas de vestir podría deberse al arrastre del caudal del río.

A pesar del estado del cuerpo, los investigadores lograron identificar de manera preliminar algunas señas particulares que podrían ayudar a su identificación. El caso ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar si se trata de un accidente o un hecho violento.

Se espera que en las próximas horas familiares de personas desaparecidas se aproximen a la morgue judicial para verificar si los rasgos coinciden con algún reporte reciente.

