TEMAS DE HOY:
SECUESTRO EN SANTA CRUZ Hombre muerto Carreras clandestinas

24ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Hallan un cuerpo en estado de descomposición en la Radial 13 de Santa Cruz

Preliminarmente se conoce que el cuerpo estaría en estado de descomposición. La Policía realizó el levantamiento legal del cadáver y lo trasladó a la morgue.

Red Uno de Bolivia

14/08/2025 8:17

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El cuerpo de un varón de aproximadamente 40 años de edad, fue hallado sin vida este miércoles en horas de la noche, en inmediaciones de la Radial 13 y quinto anillo de Santa Cruz.

Tras la alerta de vecinos, personal de Bomberos y la División Homicidios, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), llegaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver.

El mismo fue trasladado a la morgue judicial, para realizarle la correspondiente autopsia de ley,

Preliminarmente se conoce que el cuerpo estaría en estado de descomposición, se espera los resultados forenses para verificar las causas exactas del fallecimiento.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD