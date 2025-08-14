¡Terrible! Hallan un cuerpo en estado de descomposición en la Radial 13 de Santa Cruz

El cuerpo de un varón de aproximadamente 40 años de edad, fue hallado sin vida este miércoles en horas de la noche, en inmediaciones de la Radial 13 y quinto anillo de Santa Cruz.

Tras la alerta de vecinos, personal de Bomberos y la División Homicidios, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), llegaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver.

El mismo fue trasladado a la morgue judicial, para realizarle la correspondiente autopsia de ley,

Preliminarmente se conoce que el cuerpo estaría en estado de descomposición, se espera los resultados forenses para verificar las causas exactas del fallecimiento.

