Policial

Hallan el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición en Santa Cruz

Durante un operativo para sofocar el incendio de pastizales, personal de Bomberos y vecinos hallaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, entre el Sexto y Séptimo Anillo.

Red Uno de Bolivia

11/08/2025 7:22

Foto: Redes Sociales.
Santa Cruz

Enrique Garnica, bombero de Rescate Urbano informó este domingo sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, el mismo estaba tirado en medio de pastizales ubicado en la zona de Cañaverales, ubicado entre el Sexto y Séptimo Anillo en la zona sur este de Santa Cruz.

Personal de Bomberos acudió el lugar para sofocar el incendio que se suscitaba en pastizales y junto a los vecinos se vieron sorprendidos ante el hallazgo, el cuerpo del varón se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Personal policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), División Homicidios, llegó al lugar y realizó el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladaron a la morgue judicial para realizarle la autopsia de ley.

Según refieren el cuerpo no fue alcanzado por las llamas, pero se encontraba en un lugar muy cercano y estaba rodeado de tierra, ahora se busca identificar al fallecido y esclarecer las causas del deceso.

 

