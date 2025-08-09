TEMAS DE HOY:
Video: ¡Tragedia en Los Yungas! Así rescataron el cuerpo de un motociclista que cayó a un barranco

En las imágenes se observa cómo personal de Bomberos realizó el rescate del cuerpo del motociclista fallecido. El operativo se extendió por cinco horas debido a las dificultades de acceso.

Red Uno de Bolivia

08/08/2025 23:03

Foto: Red Uno
La Paz

El jefe departamental de Bomberos, Pavel Tovar, informó este viernes a Red Uno, sobre el rescate del cuerpo de un varón de aproximadamente 30 años de edad, que habría caído en un barranco de una profundidad de 80 metros de altura.

El hecho se había registrado en inmediaciones de la localidad de Yanacachi, en Los Yungas de La Paz.

Personal policial y de Bomberos, realizaron el rescate del cuerpo, debido al llamado de los familiares de la víctima, quienes al ver que el varón no llegó a casa acudieron a buscarlo.

Se presume que la persona cayó debido al mal estado del camino, el caso está siendo investigado.

 

