Revelan el informe forense de la enfermera hallada sin vida en la Villa Primero de Mayo, Santa Cruz

La Policía, realizó el levantamiento legal del cadáver de una mujer de 33 años, la misma era licenciada en enfermería, y se emitió el informe forense.

Red Uno de Bolivia

08/08/2025 6:55

Santa Cruz

El hecho se suscitó este jueves en la zona Villa Primero de Mayo de Santa Cruz, personal policial informó que una mujer fue hallada sin vida, al interior de su inmueble.

Personal policial llegó al lugar y realizó el levantamiento legal del cuerpo, para trasladarlo a la morgue judicial de la Pampa de la Isla. El examen del informe forense señala que falleció debido a una “intoxicación química”.

Familiares retiraron el cuerpo de la morgue para que le den cristiana sepultura, además la Policía recabó algunos elementos que sirvan para esclarecer el hecho, el caso aún se encuentra en investigación.

Se espera que la Policía, brinde un informe detallado respecto al hecho.

 

