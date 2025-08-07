TEMAS DE HOY:
robo violento fallece joven médico Tentativa de Feminicidio

23ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Brutal asalto en Santa Cruz! Delincuentes golpean a un hombre para robarle sus pertenencias

En las imágenes se observa cómo los delincuentes atacan al varón, y lo golpean en el rostro, posteriormente le roban su celular y billetera. El hecho se suscitó en el Plan Tres Mil en Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

07/08/2025 14:29

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un joven que se encontraba caminando en el Plan Tres Mil, en Santa Cruz, es interceptado por dos sujetos quienes lo agredieron violentamente para robarle sus pertenencias.

Los delincuentes aparentemente serían extranjeros de nacionalidad colombiana. En las imágenes se observa cómo el joven es agredido y los delincuentes proceden a robarle su celular y su billetera.

El hombre víctima del asaltó quedó con hematomas en el rostro y el cuerpo por los golpes, en las próximas horas presentará la denuncia ante la Policía, y se someterá a un examen médico forense para determinar los días de impedimento que tiene, tras la violenta agresión y robo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD