Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un joven que se encontraba caminando en el Plan Tres Mil, en Santa Cruz, es interceptado por dos sujetos quienes lo agredieron violentamente para robarle sus pertenencias.

Los delincuentes aparentemente serían extranjeros de nacionalidad colombiana. En las imágenes se observa cómo el joven es agredido y los delincuentes proceden a robarle su celular y su billetera.

El hombre víctima del asaltó quedó con hematomas en el rostro y el cuerpo por los golpes, en las próximas horas presentará la denuncia ante la Policía, y se someterá a un examen médico forense para determinar los días de impedimento que tiene, tras la violenta agresión y robo.

