Fase preliminar de la Sudamericana: conozca el camino de Guabirá y Blooming

Los clubes cruceños enfrentarán a rivales de nuestro país en partidos únicos que definirán su continuidad en el torneo continental.

Martin Suarez Vargas

23/12/2025 14:11

Moisés Villarroel de Blooming y Cristian Barco de Guabirá. Foto: Internet.
Bolivia.

Los equipos de Santa Cruz, Blooming y Guabirá, comenzarán su participación en la Copa Sudamericana 2026 enfrentando a rivales del mismo país. La fase previa se jugará a partido único, y solo el vencedor accederá a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará eliminado.

Blooming, Bolivia 2, se medirá en casa ante San Antonio de Bulo Bulo, Bolivia 1, en el estadio Ramón Aguilera Costas. El conjunto cruceño intentará aprovechar la localía para asegurar su lugar en la fase de grupos. Por su parte, Guabirá, Bolivia 4, visitará a Independiente de Sucre, Bolivia 3, en el estadio Patria, un escenario que históricamente resulta complicado para los visitantes.

Según el sorteo, el equipo de Montero jugará como local, mientras que el Azucarero tendrá que superar la presión de un partido fuera de casa. La premisa es clara: no habrá revancha, y cualquier error puede significar la eliminación directa del torneo.

Estos compromisos se disputarán en la semana del 3 de marzo, y la expectativa para ambos clubes cruceños es avanzar a la fase de grupos, manteniendo la representación boliviana en el certamen internacional.

