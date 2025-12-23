Tres personas fueron aprehendidas por la Policía tras ser identificadas como presuntas autoras de robos de celulares en el centro de la ciudad de Santa Cruz. El hecho ocurrió en el interior de un trufi, donde los antisociales actuaron simulando ser pasajeros para no levantar sospechas.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Gilmar Valencia, informó que los implicados, identificados como Mariana P., Edson R. y Jeferson R., intimidaban a sus víctimas con un arma blanca para sustraerles sus teléfonos celulares. Según el reporte policial, la modalidad era rápida y aprovechaba el movimiento y la congestión del transporte público.

FOTO: RED UNO

El último asalto ocurrió cuando una joven fue víctima del robo dentro del motorizado. Sin embargo, en esta ocasión, los pasajeros reaccionaron de inmediato y lograron reducir a una de las implicadas, Mariana P., quien fue retenida hasta la llegada de efectivos policiales. Durante la requisa, la mujer fue encontrada en posesión de un arma punzocortante.

Tras este hecho, la División Propiedades de la FELCC inició las investigaciones correspondientes, lo que permitió que horas más tarde se logre la aprehensión de Edson R. y Jeferson R., quienes también formaban parte del grupo delictivo.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, Mariana P. sería quien lideraba la organización criminal. Su modo de operar consistía en subir a los trufis como una pasajera más, identificar a posibles víctimas y coordinar el asalto con sus cómplices.

Valencia también señaló que los tres aprehendidos cuentan con antecedentes y ya habrían estado privados de libertad por el presunto delito de robo agravado, lo que preocupa a las autoridades debido a la reincidencia delictiva.

Finalmente, el jefe policial aseguró que, pese a las fiestas de fin de año, los operativos de control y patrullaje continuarán en distintos puntos de la ciudad.



Mira la programación en Red Uno Play