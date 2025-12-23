"Aumenta los gastos diarios": Pasajeros rechazan el nuevo precio del pasaje

Después de cuatro días de paro, los micros volvieron a las calles de Santa Cruz, pero con una tarifa transitoria de Bs 3. El acuerdo entre las autoridades de Gobierno, municipales y los choferes estará vigente hasta el 5 de enero.

En un sondeo realizado en el centro de la ciudad, varios pasajeros expresaron su descontento. Muchos indican que para llegar a su trabajo deben tomar hasta dos o tres micros, lo que encarece considerablemente sus gastos diarios. Por ejemplo, una persona que antes pagaba Bs 240 al mes para ir y volver al trabajo ahora gastaría alrededor de Bs 350, un 50% más.

La situación se complica para quienes deben llevar a sus hijos al colegio. Si una madre y su hijo usan el micro ida y vuelta, el gasto diario asciende a Bs 13. Esto representa un ajuste significativo en los presupuestos familiares, sobre todo para las familias numerosas.

Algunos pasajeros buscan alternativas para no gastar de más, cómo llevar el almuerzo al trabajo y así evitar hacer más viajes en micro durante el día.

Los choferes ya anticipan que a partir del 5 de enero van a exigir que la nueva tarifa sea Bs 4, lo que podría impactar aún más en la economía de los ciudadanos.

