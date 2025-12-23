TEMAS DE HOY:
"Aumenta los gastos diarios": Pasajeros rechazan el nuevo precio del pasaje

El regreso del transporte público alivió la movilidad, pero el nuevo costo diario genera preocupación entre la población, que debe reorganizar sus presupuestos familiares. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

23/12/2025 13:34

FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Después de cuatro días de paro, los micros volvieron a las calles de Santa Cruz, pero con una tarifa transitoria de Bs 3. El acuerdo entre las autoridades de Gobierno, municipales y los choferes estará vigente hasta el 5 de enero.

En un sondeo realizado en el centro de la ciudad, varios pasajeros expresaron su descontento. Muchos indican que para llegar a su trabajo deben tomar hasta dos o tres micros, lo que encarece considerablemente sus gastos diarios. Por ejemplo, una persona que antes pagaba Bs 240 al mes para ir y volver al trabajo ahora gastaría alrededor de Bs 350, un 50% más.

La situación se complica para quienes deben llevar a sus hijos al colegio. Si una madre y su hijo usan el micro ida y vuelta, el gasto diario asciende a Bs 13. Esto representa un ajuste significativo en los presupuestos familiares, sobre todo para las familias numerosas.

Algunos pasajeros buscan alternativas para no gastar de más, cómo llevar el almuerzo al trabajo y así evitar hacer más viajes en micro durante el día. 

Los choferes ya anticipan que a partir del 5 de enero van a exigir que la nueva tarifa sea Bs 4, lo que podría impactar aún más en la economía de los ciudadanos.

 

