Internacionalización de Unifranz fortalece la vocación en derechos humanos de estudiante boliviana

La movilidad académica no solo implica viajar, sino enfrentarse a nuevos sistemas educativos, métodos de enseñanza y realidades jurídicas distintas. Un ejemplo claro es el de Aracely Conde Tordoya, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), quien realizó su intercambio en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en México, fortaleciendo su vocación por el derecho comparativo e internacional.

En el caso de Aracely, su destino fue el estado de Jalisco, específicamente Puerto Vallarta, una ciudad costera que combina riqueza cultural y un entorno universitario de alto nivel. Esta experiencia marcó un antes y un después en su formación personal y profesional.

“Bueno, yo me fui al estado de Jalisco a la Universidad Autónoma de Guadalajara (México), pero me fui al estado o a la pequeña ciudad que se conoce Puerto Vallarta, que es una ciudad costera. La experiencia fue muy bonita, la verdad”, explica Aracely.

El Programa de Internacionalización de la Unifranz, en este tiempo, es una de las principales puertas para que sus estudiantes amplíen horizontes académicos, culturales y profesionales. A través de convenios con universidades del exterior, este programa permite cursar un semestre internacional y vivir una experiencia formativa que trasciende el aula.

Esta oportunidad de cruzar fronteras no solo implica viajar, sino enfrentarse a nuevos sistemas educativos, métodos de enseñanza y realidades jurídicas distintas. En el caso de Aracely, su destino fue el estado de Jalisco, específicamente Puerto Vallarta, una ciudad costera que combina riqueza cultural y un entorno universitario de alto nivel. Esta experiencia marcó un antes y un después en su formación personal y profesional.

Durante su semestre internacional, Aracely profundizó en el análisis de distintos modelos de organización del Estado y administración de justicia. El contraste entre el sistema judicial unitario de Bolivia y el sistema federal de México fue una de las principales fuentes de aprendizaje, permitiéndole comprender la importancia del derecho comparativo, según la joven universitaria, como herramienta académica y profesional.

“Más que todo en el ámbito de mi carrera conoces cuáles son las diferencias de un sistema judicial, tanto como nuestro país es unitario y también el sistema judicial federal. Era muy interesante porque repetíamos la materia y siempre hacíamos comparaciones legislativas entre México y Bolivia”, explica Conde

Este enfoque comparativo fortaleció sus competencias analíticas y le dio mayor seguridad académica. Lo que al inicio parecía un desafío, pronto se convirtió en una fortaleza, demostrando que la práctica y la exposición a otros sistemas jurídicos enriquecen profundamente la formación universitaria.

“Algo que me ayudó bastante fue ya poder hacer el derecho comparativo con otras legislaciones de otros países. Al inicio yo no podía y ese era mi miedo, pero ya pones en práctica y al llegar a la universidad se me hizo muy fácil”, comparte la joven estudiante.

Además del aprendizaje académico, el intercambio le permitió construir una red de contactos internacionales y lazos de amistad que hoy considera una segunda familia. El campus de la UAG, amplio y moderno, y la convivencia con estudiantes de distintas nacionalidades reforzaron su crecimiento personal y su visión global del Derecho.

“Me siento una persona renovada, con más conocimientos, y se me ha abierto una rama del derecho en la que me quisiera especializar: el derecho para inmigrantes, porque es muy bonita esa rama y permite trabajar con legislaciones comparativas, en otros países o para ONGs”, reflexiona Aracely.

El Programa de Internacionalización de Unifranz ofrece a sus estudiantes la posibilidad de complementar su formación académica con una visión global, permitiéndoles conocer otras realidades educativas y profesionales. Este beneficio no solo fortalece los conocimientos teóricos, sino que impulsa el desarrollo de habilidades como la adaptación, el pensamiento crítico y en el caso de Aracely la capacidad de análisis comparativo de las legislaciones.

Para los estudiantes de Derecho, en particular, la experiencia internacional representa una ventaja competitiva al comprender distintos sistemas jurídicos y ampliar su perspectiva sobre la aplicación de la ley en contextos diversos.

La experiencia de la futura jurista, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, refleja de manera clara estos beneficios. Durante su estadía en México, pudo integrarse a un entorno académico exigente y multicultural, donde el aprendizaje se complementó con el intercambio de ideas y el trabajo constante en clase.

Además del aspecto académico, el programa le permitió conocer nuevas costumbres, fortalecer su independencia y crear lazos de amistad que enriquecieron su vivencia personal, convirtiendo su intercambio en una experiencia grata y significativa.

“Los amigos que realicé allá (México) son muy buenos amigos, la verdad. Se podría decir que hice allá una segunda familia, y también he creado una red de contactos”, comparte Aracely.

Así el programa de Internacionalización de Unifranz demuestra, a través de historias como la de Aracely Conde, que estudiar en el extranjero transforma vidas. Además de la posibilidad de crear redes de contacto, conocer docentes y estudiantes de otros países y visualizar oportunidades laborales internacionales demuestra que este programa abre puertas más allá del aula.

Esa experiencia evidencia que estudiar un semestre en el extranjero es una oportunidad transformadora que en Unifranz se pone al alcance de sus estudiantes para potenciar el crecimiento académico y humano que no solo amplía el conocimiento académico, sino que fortalece la identidad profesional, fomenta la adaptación cultural y abre nuevas oportunidades laborales. Tal como ella recomienda, aprovechar estas oportunidades es una inversión invaluable para el futuro.

Mira la programación en Red Uno Play