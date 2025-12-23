Disfrutar en familia no siempre significa gastar mucho dinero. En Santa Cruz existen varias opciones para salir, pasear y compartir tiempo de calidad, incluso con un presupuesto ajustado. Desde recorridos urbanos hasta escapadas a municipios cercanos, la ciudad ofrece alternativas para todos.

FOTO: Secretaría Municipal de Cultura y Turismo

En pleno centro, la Plaza 24 de Septiembre sigue siendo uno de los puntos favoritos. Es ideal para caminar, sentarse a descansar y disfrutar del movimiento de la ciudad. A pocos pasos se encuentran museos, espacios culturales y áreas para compartir en familia.

FOTO: Secretaría Municipal de Cultura y Turismo

Muy cerca está la Catedral de San Lorenzo, uno de los íconos históricos de Santa Cruz. Además de su arquitectura, el mirador es una excelente opción para observar la ciudad desde lo alto. Otro espacio recomendado es Manzana 1, donde hay un espacio de arte. Allí se puede visitar exposiciones culturales y artísticas, la entrada no tiene costo.

En el centro histórico también destaca el Parque El Arenal, un espacio urbano con laguna y áreas de paseo, ideal para caminatas tranquilas. El Parque Urbano, es otra opción, está ubicado entre el segundo anillo, es otro pulmón verde de la ciudad. Es perfecto para actividades recreativas, deportivas o simplemente para relajarse.

FOTO: Cooperativa Rural de Electrificación

Durante fin de año, la Plaza de la Luz de la CRE se convierte en un paseo imperdible, con luces, decoraciones y un ambiente familiar que atrae a grandes y chicos.

Para quienes buscan naturaleza, el Jardín Botánico Municipal es una gran alternativa. Ofrece áreas verdes, senderos y contacto con flora y fauna local, con precios económicos para niños y adultos. El Biocentro Güembé también ofrece una experiencia natural con aviarios, mariposarios y piscinas, ideal para pasar el día en familia.

Finalmente, Samaipata se presenta como un destino accesible, con ambiente tranquilo, paisajes y opciones económicas para recorrer.

Santa Cruz demuestra que compartir en familia y disfrutar del tiempo libre no depende del bolsillo, sino de las ganas de salir y aprovechar lo que la ciudad y sus alrededores ofrecen.



