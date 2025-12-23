A vísperas de la Nochebuena, RED UNO adelantó la Navidad para cientos de niños, cumpliendo el objetivo solidario de la campaña 'Bolsa Naranja', La iniciativa, que durante los últimos días recorrió diferentes zonas de la ciudad recolectando juguetes, se materializó este martes en una jornada cargada de alegría, esperanza y solidaridad.

Desde muy temprano, a las 06:00 de la mañana, decenas de niños llegaron al coliseo principal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) para ser parte de esta gran fiesta navideña. En el lugar se habilitaron espacios de peluquería, peinado y maquillaje, mientras otros pequeños disfrutan de juegos, música y sorpresas.

La actividad contó con un show especial por Navidad, coreografías y la presencia de Papá Noel, quien recibe uno a uno a los niños y les entrega regalos, convirtiendo el coliseo en un espacio de ilusión y sonrisas.

A esta jornada solidaria llegaron niños de distintos barrios de la ciudad como La Pampa, Plan 3000 y Villa Primero de Mayo, además de niños provenientes de municipios como Abapó, La Guardia y Cabezas. Uno de los momentos más emotivos fue el pedido de una niña que asistió al evento con la esperanza de recibir una silla de ruedas, tocando el corazón de los cruceños en estas fechas especiales.



