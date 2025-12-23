Ministro de economía cuestiona a la COB por no haber peleado por la economía de los más pobres en el pasado

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, expresó su preocupación por los hechos de conflictividad social registrados en La Paz, donde un grupo de mineros se enfrentó a la policía en cercanías de plaza Murillo y manifestó su esperanza de que las movilizaciones no escalen más allá de episodios aislados, para retomar el diálogo de manera pacífica y responsable.

“Espero que esto no pase de una gasificación y que podamos volver a dialogar de la forma más pacífica posible”, afirmó la autoridad, al reiterar la disposición del Gobierno a mantener canales abiertos de conversación con los sectores movilizados.

En ese marco, Espinoza cuestionó la falta de pronunciamientos y acciones oportunas de algunas organizaciones sociales en momentos críticos que, según dijo, afectaron directamente a la economía de los sectores más pobres en años anteriores.

“Me habría encantado que la Central Obrera Boliviana (COB) en el pasado defienda la economía del más pobre. La inflación del pollo, del arroz y del aceite, que se dio hace dos años, estaba golpeando fuertemente a las familias más vulnerables. ¿Qué se dijo en su momento?, ¿qué se hizo?”, cuestionó el ministro en conferencia de prensa.

Asimismo, recordó las dificultades vividas por transportistas y ciudadanos debido a la escasez de combustibles, señalando que los camioneros llegaron a pasar hasta siete días en filas en las estaciones de servicio y que choferes de taxis y minibuses esperaban hasta 20 horas sin descanso para abastecerse, afectando su vida familiar y laboral. “¿Por qué no se reclamó en su momento la falta de atención a la economía?”, añadió.

El ministro fue enfático al señalar que el Decreto Supremo en vigencia no retrocederá, debido a que la situación económica que lo motivó ya no es sostenible. “Durante 20 años, los gobiernos anteriores no tomaron decisiones estructurales. Hoy estamos obligados a hacerlo”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno apuesta por una construcción colectiva de soluciones hacia adelante. “Hacia adelante construimos todo lo que quieran, para todos y no para sectores”, sostuvo.

Espinoza también reiteró el respeto del Gobierno al derecho a la protesta, siempre que esta no vulnere los derechos de terceros ni afecte a la ciudadanía. “Respetamos toda movilización que respete los derechos de otros. Pero si se viene a La Paz a movilizarse, se lanzan cachorros de dinamita, se ensucia la ciudad y se generan enfrentamientos verbales con ciudadanos que no comparten esa posición, se está atentando contra los derechos de otros”, advirtió.

Finalmente, el ministro llamó a dejar atrás prácticas del pasado basadas en la imposición por la fuerza. “Tenemos que salir de esa lógica en la que quien tiene más fuerza cree que puede llevarse lo que quiera. No es así”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play