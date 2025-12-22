Golpe al narcotráfico en Santa Cruz: Incautan cargamentos ilícitos en dos operativos estratégicos

En el marco de los controles intensificados por las fiestas de fin de año, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) asestó dos golpes significativos al tráfico de sustancias ilícitas en el departamento de Santa Cruz entre el 19 y el 21 de diciembre.

Intercepción en la carretera Bioceánica

El primer operativo tuvo lugar en la tranca de Guapilo (Kilómetro 13), un punto estratégico de la carretera Bioceánica. Durante las labores de interdicción, los efectivos policiales interceptaron un camión Nissan Condor.

Tras una requisa minuciosa del vehículo, los agentes hallaron sustancias ilícitas ocultas en la estructura. El conductor del camión fue aprehendido de inmediato. Según las investigaciones preliminares, el cargamento tenía como destino final la localidad fronteriza de Puerto Quijarro, presuntamente para ser sacado del país.

Allanamiento en la frontera

Siguiendo el rastro de estas redes logísticas, un segundo operativo se llevó a cabo el 21 de diciembre en el municipio de Puerto Quijarro. Mediante una orden de allanamiento, las fuerzas del orden intervinieron un inmueble donde se logró el secuestro de más sustancias controladas y la captura de una segunda persona.

Ambos sospechosos han sido puestos a disposición del Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por tráfico de sustancias controladas.

Por su parte, la Felcn informó que las sustancias incautadas están siendo sometidas a pruebas de pesaje y peritaje de laboratorio para determinar su pureza y composición exacta. Estos resultados permitirán a las autoridades cuantificar el valor del daño económico provocado a las organizaciones criminales en esta última semana.

