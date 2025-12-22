TEMAS DE HOY:
¿Hay transporte público en La Paz? Este es el panorama en la ciudad; denuncian cobros irregulares

La población denuncia cobros irregulares por parte de los transportistas, quienes estarían fijando precios de manera arbitraria. Piden a las autoridades regular los precios.

Jhovana Cahuasa

22/12/2025 6:59

Foto: Red Uno Archivo.
La Paz

Escuchar esta nota

Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el sector del transporte, este lunes 22 de diciembre se observa circulación vehicular normal en las principales calles de la ciudad de La Paz. Cámaras de Red Uno constataron que los choferes prestan servicio con regularidad.

Sin embargo, la población denuncia cobros irregulares y arbitrarios en el precio del pasaje. Usuarios señalan que algunos transportistas fijan tarifas a su gusto, afectando directamente al bolsillo de la ciudadanía.

De acuerdo con las denuncias, el pasaje desde la Ceja de El Alto hasta la ciudad de La Paz estaría siendo cobrado en Bs 4, mientras que en otros casos se exige Bs 3,50, sin una tarifa oficialmente regulada.

Ante esta situación, la población exige a las autoridades municipales y de control regular y fiscalizar los precios, ya que consideran que los cobros son exagerados y no respetan acuerdos previos. Por su parte, la alcaldía paceña pidió a los usuarios del transporte no cancelar más de los Bs 2,40.

 

