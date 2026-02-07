TEMAS DE HOY:
Rumbo a las subnacionales: TSE ya procesó 10 mil candidaturas en todo el país

Desde el Tribunal Supremo Electoral confirman que la lista oficial de candidatos se publicará a mediados de mes.

Ximena Rodriguez

07/02/2026 16:11

Foto: Tribunal Supremo Electoral.
Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) intensifica sus labores de cara a los comicios subnacionales con la revisión y sustitución de más de 10 mil candidaturas hasta la fecha. Gustavo Ávila, presidente de la institución, destacó el esfuerzo de los Tribunales Electorales Departamentales señalando: “Hasta el momento tenemos más de 10 mil carpetas revisadas; vamos 24 horas revisando las carpetas y ya 10 mil están cargadas al sistema”.

La proyección oficial estima que el proceso alcanzará un total de 25 mil aspirantes distribuidos en los diversos niveles de gobierno regional en toda Bolivia.

Sobre los plazos establecidos, Ávila afirmó que “el 14 de febrero realizaremos la publicación de los candidatos oficiales y las listas de candidaturas, estarán clasificadas por departamentos, alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas”.

Una vez consolidado el padrón de postulantes, el organismo activará la fase técnica para la fabricación del material de votación. “Hemos empezado la logística para la impresión de las papeletas; son 500 formatos en toda Bolivia, es un gran trabajo, pero vamos a cumplir a cabalidad esta misión”, concluyó la autoridad electoral.

