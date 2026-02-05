TEMAS DE HOY:
“No soy de la política tradicional”, afirma la candidata a concejal Davinia Fernández

La candidata a concejal confirmó su inscripción oficial ante el TED ydestacó su compromiso con la fiscalización y la salud.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/02/2026 22:15

Davinia Fernández, candidata a Concejal
Santa Cruz, Bolivia

Davinia Fernández quedó oficialmente inscrita como candidata a segunda concejal titular tras presentar toda la documentación requerida ante el Tribunal Electoral Departamental (TED). La aspirante confirmó que el proceso se realizó sin observaciones y expresó su satisfacción por asumir este nuevo desafío político.

“Oficialmente ya dejamos toda la documentación, todo está ok, así que ya voy a ser candidata a segunda concejal”, afirmó Fernández, destacando el cumplimiento de todos los requisitos legales.

La candidata señaló que su postulación responde a una causa que viene trabajando desde hace tiempo y que forma parte del proyecto político que lidera José Gary Añez. En ese marco, manifestó su compromiso de contribuir a mejorar la situación de Santa Cruz.

“Estamos felices por este desafío, estoy contenta por esta causa que vengo trabajando hace tiempo y que junto a José Gari vamos a hacer posible”, sostuvo.

Fernández explicó que, de llegar al Concejo Municipal, su labor estará enfocada en la fiscalización y en la promoción de leyes, especialmente en el área de la salud. “Fiscalizar, realizar leyes y también aprobarlas es el trabajo que vengo a hacer y al que me comprometo junto a José Gary”, indicó.

Finalmente, la candidata subrayó que no se considera parte de la política tradicional, sino una ciudadana comprometida con su región. 

“Yo no soy la política tradicional, soy una cruceña que quiere su tierra, quiere lo mejor y de verdad quiere hacer todo lo que esté en sus manos para que mejore”, concluyó.

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

