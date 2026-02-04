“Aquí es el momento”: Davinia Fernández postula al Concejo cruceño con agenda social

La aspirante a concejal por la agrupación Primero Santa Cruz, Davinia Fernández, ya fue oficialmente registrada en el Tribunal Electoral Departamental (TED) y anunció públicamente su candidatura, destacando que su motivación principal es continuar su trabajo social en una plataforma más amplia.

“Hace tres años vengo apoyando a las mamás que tienen niños con síndrome de Down. Siempre pedía favores a conocidos para poder ayudarlos, y cuando me hicieron la invitación a sumarme a esta causa, pensé: ‘Aquí es el momento’. Aquí podré tener la plataforma que necesito para ayudar a estos niños que tanto necesitan inclusión en Santa Cruz”, afirmó Fernández.

La candidata resaltó la necesidad de atender los problemas de educación en la ciudad. “Es lamentable la situación en la que los colegios han iniciado clases, hay unidades educativas donde no hay pupitres, donde el techo está en malas condiciones. Nuestros niños, que son el futuro de Santa Cruz, no deberían pasar por esto”, señaló.

Además, destacó la importancia de ampliar el desayuno escolar: “Sólo primaria recibe desayuno escolar hoy, y eso no puede ser. Nuestros niños deben estar bien nutridos para poder rendir, estudiar y aprender”.

En materia de salud, Fernández aseguró que trabajará para modernizar el sistema y facilitar la atención a los vecinos.

En tanto, sobre el orden urbano y la infraestructura, la candidata hizo hincapié en la necesidad de mejorar el tránsito y organizar los mercados.

“Hemos visto la pérdida de un joven de tan solo 21 años por problemas de tránsito. Esto es algo que debemos cambiar, y se puede hacer con planificación y un proyecto real como el que presenta José Gary”, señaló.

La candidata adelantó que ya tiene programadas caminatas por distintos distritos para reunirse con los vecinos.

